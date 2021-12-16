Кремль отреагировал на высылку российских дипломатов из ФРГ

Москва категорически не согласна с вынесенным в Германии решением по делу, связаным с убийством в Берлине в 2019 году гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур России. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, высылка Берлином российских дипломатов является неприятным эпизодом в отношениях России и Германии.

«Но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером Германии», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли наметки для такого диалога, Песков сказал: «Безусловно. Мы надеемся, что со временем они приступят к налаживанию такого контакта».