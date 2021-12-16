Проезд в новосибирских маршрутках подорожает

Стоимость проезда в некоторых маршрутках в Новосибирска вырастет с 25 декабря сразу на 5 рублей, сообщается на сайте ЦУГАЭТ.

По данным перевозчика с 25 декабря будет установлен тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 35 рублей по маршрутам № 18 «ПАТП-9 – Микрорайон «Чистая Слобода», № 19 «ПАТП-9 – ПКиО «Заельцовский», № 14 «Цветущая Плющиха – ТЭЦ-5», № 29 «ул. Александра Чистякова – М. «Площадь Маркса» – ул. Александра Чистякова (кольцевой)»; № 29а «ул. Александра Чистякова – ул. Петухова – ул. Александра Чистякова (кольцевой)»; № 44 «Новосибирский автовокзал-Главный – М. «Березовая роща» – Новосибирский автовокзал-Главный (кольцевой)»; № 44а «Цветущая Плющиха – Дом Ленина», № 73 «Северное кладбище – ДК им. Кирова».

Также до 26 рублей подорожает проезд на маршрутке № 34 «Автопорт «Калининский» – Вокзал «Новосибирск-Главный».

Накануне, с 15 декабря, проезд в муниципальном транспорте Новосибирска подорожал на 1 рубль.