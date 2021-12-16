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Власти Новосибирска заявили о готовности сменить «мусорного» оператора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» готово взять на себя функции регионального оператора по обращению с отходами, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Мы рассматриваем возможность такого решения на уровне субъекта: чтобы муниципальное предприятие "САХ" взяло на себя нагрузку и ответственность по выполнению функций регионального оператора, причём по сбору и вывозу мусора не только на территории города Новосибирска, но и Новосибирской области. К таким решениям, если они будут приняты, мы готовы», — цитирует Локтя пресс-центр мэрии.

Сейчас, по его словам, городские службы пытаются обеспечить гарантированный вывоз мусора из новосибирских дворов и нормативное санитарное состояние города в праздничные дни.

Ранее компания «Экология-Новосибирск», ответственная за вывоз мусора, сообщила о намерении провести процедуру банкротства.

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