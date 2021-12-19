Западные эксперты сравнили Т-90М и M1A2 Abrams SEP v3

Шедевр российского танкостроения Т-14 «Армата» пока полностью не готов, чтобы вступить в боевой строй, считают эксперты издания The National Interest. Поэтому Россия продолжила модернизацию Т-90, начав производство его последней модификации — Т-90М «Прорыв».

В отличие от российских танков предыдущих поколений, Т-90М имеет тот же набор функций, что и его западные аналоги. На российском танке установлен панорамный прицел командира, а у наводчика — многоканальный с телевизором «Сосна-У». Эти два прицела сочленены: данные о цели передаются от командира к наводчику, отмечает издание.

Т-90М имеет современную систему динамической защиты «Реликт», которую дополняет противокумулятивная защита под башней и в задней части машины. Танк получил улучшенную модификацию пушки 2А46. Командирский же 12.7-миллиметровый пулемет представляет собой новую разработку.

Американский M1A2 SEP v3 во многом прошел те через те же стадии модернизации, что и Т-90М. Вооружения и защищенность обоих танков практически идентичны. Их возможности практически идентичны. Так, что победа, вероятнее всего, достанется более умелому экипажу, заключает The National Interest.