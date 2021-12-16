Основные монолитные работы завершили на стройке ЛДС в Новосибирске

Основные монолитные работы завершены на стройке новой ледовой арены в Новосибирске, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«На объекте залиты лестницы, трибуны, монолитный каркас здания. В общей сложности, на эти работы ушло более 85 тысяч кубов высококачественного бетона — в регионе это первый объект с такими объемами монолитных работ», — говорится в сообщении.

На объекте ведется утепление и обустройство кровли на основной и малых аренах, монтаж навесных фасадов, возводятся перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения — павильон контроля доступа, билетные кассы, камеры хранения.

Также завершается монтаж каркаса витражей. Продолжаются работы по созданию теплового контура новой ледовой арены.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Трибуны будут вмещать 10,5 тысячи зрителей.