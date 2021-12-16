Легендарный самолет «Дуглас» доставили в Новосибирск для реставрации

Легендарный самолет С-47 DL «Дуглас» «Борт Тюрикова», упавший в таймырской тайге в 1943 году, отправили на реставрацию в Новосибирск.

Самолет С-47 DL был изготовлен в 1943 году и передан ВВС СССР. На фронт воздушное судно не попало: его направили в полярную авиацию. В 1947 году «Дуглас», выполняя рейс бухта Кожевникова — Дудинка — Красноярск, совершил вынужденную посадку на болоте из-за отказа одного из моторов.



Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Командир и часть экипажа отправились искать помощи, но трагически погибли. Оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и были спасены.

В ходе экспедиции, под руководством председателя краевого отделения РГО Игоря Спириденко, самолет эвакуировали в Красноярск.



Местные специалисты частично отреставрировали самолет, но окончательные работы решили доверить коллегам из Новосибирска. Чтобы отреставрировать «Дуглас» до состояния музейного экспоната понадобится около полутора лет, сообщает «7 канал». Планируется, что «Дуглас» установят в будущем Парке-музее освоения Севера на острове Молокова.