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Порнография оказалась крайне противоречивым явлением

Источник:
Dagens Nyheter
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порнография влияет на людей, но наука мало знает, как именно, отмечают исследователи, опрошенные шведским изданием Dagens Nyheter. Некоторые из них полагают, что излишнее увлечение ею может навредить, другие — находят в ней позитивные моменты.

Часто можно услышать, что излишнее увлечение порнографией активизирует в мозгу те же механизмы, что и наркотики, и оно может привести к зависимости. «Избыточное потребление почти всегда ведет к изменениям в мозгу, вне зависимости от того, чем человек в жизни занимается», — сказал доцент психиатрии в Каролинском институте Предраг Петрович.

Но, по его словам, эта зависимость «работает не так, как в случае с наркотиками, потому что человек не получает никаких веществ извне». Изображение секса высвобождает дофамин, играющий центральную роль в системе вознаграждения мозга. Это формирует хорошие воспоминания о переживаниях, и человек стремится к такой стимуляции снова и снова.

Другие видят связь между насилием в порнографии и агрессией ее любителей в жизни. Но научные эксперименты не установили такой зависимости. Ученые считают, что скорее агрессивные люди предпочитают порно с насилием, отмечает Dagens Nyheter.

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В последнее время ученые заговорили и о положительных сторонах порнографии. Так выяснилось, что мужчины, смотрящие «видео» для взрослых, менее патриархальны в своих взглядах. Они принимают идеи феминизма: положительно относятся к праву женщины работать и занимать руководящие посты.

Кроме того, люди, смотрящие порнографию, более свободны и открыты в сексе. Они также, как правило, более внимательно относятся к сексуальным потребностям партнера, пишет Dagens Nyheter.

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