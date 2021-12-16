Конгрессмен США поддержал вхождение Украины в состав России

Американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что поддерживает вхождение русскоязычной части Украины в состав России.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал политик-республиканец в интервью Real America’s Voice.

По его словам, в случае такого развития событий любые антироссийские санкции со стороны Запада окажутся смехотворными в силу экономической независимости Москвы.

Кроме этого, он напомнил, что Россия сократила свои долларовые активы, так что потенциально обсуждаемые ограничения, которые предлагаются в США на случай вмешательства Москвы в украинские дела, не будут иметь никакого эффекта.