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Битые машины заполонили вторичный рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина автомобилей на российском вторичном рынке битые, также много машин со скрученным пробегом, свидетельствуют данные «Авто.ру».

Около 40% автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке в России по состоянию на октябрь этого года, становились участниками ДТП, свидетельствуют данные исследования «Авто.ру», подготовленного по заказу «Газеты.Ru».

По сравнению с прошлым годом число выставленных на продажу битых машин увеличилось почти на 3%. У 16% автомобилей на вторичном рынке скручен пробег, это количество не изменилось за год.

Аварийные машины встречаются примерно с одинаковой частотой и у перекупщиков, и у частных продавцов, и у дилеров — при этом у последних шансы нарваться на машину с ДТП в анамнезе немного меньше.

Уменьшением пробега в большей степени занимаются перекупщики — до 25% предлагаемых ими автомобилей имеют признаки этого. Но такие автомобили встречаются и у частных продавцов, и у дилеров, а частота таких случаев зависит от возраста — чем машина старше, тем выше шанс нарваться на ложные данные.

Среди автомобилей массового сегмента в этом году чаще всего скручивали пробег у автомобилей Hyundai (15,4%), Skoda (15,2%) и Renault (14%), а наиболее честными оказались продавцы УАЗ —заниженный пробег зафиксирован всего у 12% машин этой марки. Очень остро проблема с занижением пробега стоит для «американцев» и автомобилей премиум-марок — «смотанный» пробег зафиксирован у 40% Chrysler и Dodge и примерно у 26% Land Rover, Infiniti и Jaguar.

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