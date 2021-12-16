НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новые данные об убийстве Кеннеди не раскроют тайну

Источник:
ТАСС
223 0
Фото: Wikimedia

Опубликованные секретные документы о расследовании убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди вряд ли содержат данные, которые помогут раскрыть загадку этого препарата, считают эксперты агентства Associated Press.

В данный момент нет никаких свидетельств того, что эти записи содержат новые сведения, которые могли бы радикально изменить понимание общественностью событий, связанных с убийством Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года стрелком Ли Харви Освальдом, приводит ТАСС мнение экспертов.

Они отмечают, что публикации очередной порции материалов с нетерпением ожидали историки, а также другие заинтересованные этими событиями люди, скептически относящиеся к версии о том, что «убийство, изменившее ход американской истории», могло быть «совершено неуравновешенным молодым человеком с заказанной по почте винтовкой» в руках.

Национальное управление архивов и документации США опубликовало очередную порцию засекреченных до этого материалов, касающихся расследования дела об убийстве Кеннеди. Речь идет о полутора тысячах документов. В их числе тысячи страниц различных записок, следственных отчетов и прочей документации, подготовленной ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном.

В большинстве из них фигурирует официально считающийся убийцей Кеннеди Освальд, есть также материалы, связанные с его супругой — уроженкой СССР Мариной Освальд. Некоторые документы касаются Кубы, а также СССР, что свидетельствует о том, что американские спецслужбы изучали различные гипотезы о связи Москвы с этим убийством.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Но не все в США приняли официальную версию.

Еще по теме
Легендарный самолет «Дуглас» доставили в Новосибирск для реставрации
Рассекречены документы об убийстве президента Кеннеди
Пятая часть россиян не расшифровала СССР
Шушкевич рассказал о развале СССР под бутылку коньяка
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Основные монолитные работы завершили на стройке ЛДС в Новосибирске
Легендарный самолет «Дуглас» доставили в Новосибирск для реставрации
Путину рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в Сибири
МС-21-300 выполнил первый полет в условиях гражданского аэропорта
Самое популярное
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Польша выдвинула ультиматум России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Алекс555

Едешь по СССР на поезде ,смотришь в окошко красота. Деревни ,строения люди . Сейчас едешь разрушенные...

Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Alaxel

Принимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...

PRoSpekt

Половцы, Печенеги, Шведы, Наполеон) Заложенная при СССР неправильная модель экономики, Ельцин, агенты...
Sibnet.Ru