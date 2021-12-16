Новые данные об убийстве Кеннеди не раскроют тайну

Опубликованные секретные документы о расследовании убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди вряд ли содержат данные, которые помогут раскрыть загадку этого препарата, считают эксперты агентства Associated Press.

В данный момент нет никаких свидетельств того, что эти записи содержат новые сведения, которые могли бы радикально изменить понимание общественностью событий, связанных с убийством Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года стрелком Ли Харви Освальдом, приводит ТАСС мнение экспертов.

Они отмечают, что публикации очередной порции материалов с нетерпением ожидали историки, а также другие заинтересованные этими событиями люди, скептически относящиеся к версии о том, что «убийство, изменившее ход американской истории», могло быть «совершено неуравновешенным молодым человеком с заказанной по почте винтовкой» в руках.

Национальное управление архивов и документации США опубликовало очередную порцию засекреченных до этого материалов, касающихся расследования дела об убийстве Кеннеди. Речь идет о полутора тысячах документов. В их числе тысячи страниц различных записок, следственных отчетов и прочей документации, подготовленной ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном.

В большинстве из них фигурирует официально считающийся убийцей Кеннеди Освальд, есть также материалы, связанные с его супругой — уроженкой СССР Мариной Освальд. Некоторые документы касаются Кубы, а также СССР, что свидетельствует о том, что американские спецслужбы изучали различные гипотезы о связи Москвы с этим убийством.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Но не все в США приняли официальную версию.