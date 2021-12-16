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Вяльбе указала на огромную проблему сборной России по лыжным гонкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Отсутствие собственной высокогорной тренировочной базы — глобальная проблема сборной России по лыжным гонкам, которая не решается уже много лет, сообщила глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

«У нас огромная проблема — нет ни одной базы, ни федеральной, ни региональной, на высокогорье и среднегорье — на уровне 1,7 тысячи метров», — сказала Вяльбе на заседании круглого стола, посвященного подготовке к Олимпийским играм в Китае.

Она отметила, что в советское время были прекрасные тренировочные базы, но они остались в бывших республиках. Вяльбе добавила, что за 11 лет ее руководства федерацией сменилось уже три министра спорта, но проблема так и не решилась.

«Мы не можем ездить выступать на высокогорных олимпийских трассах, ведя подготовку на равнине. Это просто комично было бы. Нам ставят в укор, что мы часто находимся на сборах за пределами России, но, к сожалению, у нас нет другого выхода», — посетовала Вяльбе.

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