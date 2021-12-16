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Фанаты узнали ответ на главный вопрос про нового Человека‑паука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Поклонники Marvel почти два года гадали, появятся ли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» актеры из других фильмов про супергероя, после премьеры нашелся ответ на этот вопрос. Далее в тексте будет спойлер.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в среду, 15 декабря. До этого на киносайтах был сокращенный список актерского состава. Через день состав актеров обновился. Туда добавились Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнители роли Человека-паука из других фильмов.

Поклонники предполагали их появление в картине «Нет пути домой», но это оставалось одной из главных интриг нового «Человека-паука».

В третьей части «Человека-паука» личность героя раскрывается и Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Волшебство выходит из-под контроля и в мир захватывает хаос.

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