НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Главный каток Новосибирска откроется в пятницу

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Фото: © Sibnet.ru

Главный каток Новосибирска на площади у Театра оперы и балета, известный своей необычной формой, откроется в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба МАУ «Стадион».

Площадь катка — 2 тысячи квадратных метров. Его начали заливать 7 декабря, сейчас толщина льда уже более 7 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУргант спел песню «А каток-то в виде пениса» про Новосибирск

Открытие катка в Театральном сквере состоится в пятницу, 17 декабря, в 17.00. На нем оборудованы теплые раздевалки и камеры хранения.

Вход со своими коньками — бесплатный. Цена проката для взрослых — 156 рублей, для детей и пенсионеров — 83 рублей. Заточка — 120 рублей.

График работы: понедельник: 15:00-22:00, вторник- воскресенье: 11:00-22:00 (технический перерыв: с 16:00 до 17:00). Выдача коньков — до 21-00.

Еще по теме
Власти Новосибирска заявили о готовности сменить «мусорного» оператора
Путину рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в Сибири
Пролет Центрального моста соединил два берега Новосибирска
Мэр Новосибирска опубликовал в Instagram красивый закат
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Главный каток Новосибирска откроется в пятницу
Свыше 10 млрд рублей выделят в 2022 году на синхротрон «СКИФ»
Проезд в новосибирских маршрутках подорожает
Власти Новосибирска заявили о готовности сменить «мусорного» оператора
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
34
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
28
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
27
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
20
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Sibnet.Ru