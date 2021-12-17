Главный каток Новосибирска откроется в пятницу

Главный каток Новосибирска на площади у Театра оперы и балета, известный своей необычной формой, откроется в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба МАУ «Стадион».

Площадь катка — 2 тысячи квадратных метров. Его начали заливать 7 декабря, сейчас толщина льда уже более 7 сантиметров.

Открытие катка в Театральном сквере состоится в пятницу, 17 декабря, в 17.00. На нем оборудованы теплые раздевалки и камеры хранения.

Вход со своими коньками — бесплатный. Цена проката для взрослых — 156 рублей, для детей и пенсионеров — 83 рублей. Заточка — 120 рублей.

График работы: понедельник: 15:00-22:00, вторник- воскресенье: 11:00-22:00 (технический перерыв: с 16:00 до 17:00). Выдача коньков — до 21-00.