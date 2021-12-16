Путину рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в Сибири

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко
отчиталась перед президентом Владимиром Путиным по результатам выполнения
программы «Чистый воздух» в 2021 году, самое высокое снижение выбросов в воздух
среди городов показал Новокузнецк, а Красноярск и Норильск оказались в
аутсайдерах.
Совокупный объем выбросов по 12 городам проекта «Чистый
воздух» снижен более чем на 5%, что на !% выше плана. Из сибирских городов в проекте участвуют Братск, Красноярск,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Чита.
«Наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации "ЕВРАЗА" показатели снижения выбросов составили более 25%... Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске», — цитирует РИА Новости Абрамченко.
Она отметила, что в Норильске за год не
зафиксировано никакой положительной динамики. Крупные загрязнители в этих
городах, в том числе «Норильский никель», «Русал», заявили плановые даты
завершения экологической модернизации до 2024 года.
Абрамченко пояснила, что за отсутствие планов модернизации
предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей. Вице-премьер полагает,
что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы, чем
модернизировать производство.
«Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность
для собственников компаний. Как это, например, сделано по вашему поручению в
так называемом усольском законопроекте, который принят в первом чтении
Государственной думой. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе
принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по
созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде», — сказала Абрамченко.