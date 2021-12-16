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Путину рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко отчиталась перед президентом Владимиром Путиным по результатам выполнения программы «Чистый воздух» в 2021 году, самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов показал Новокузнецк, а Красноярск и Норильск оказались в аутсайдерах.

Совокупный объем выбросов по 12 городам проекта «Чистый воздух» снижен более чем на 5%, что на !% выше плана. Из сибирских городов в проекте участвуют Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Чита.

«Наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации "ЕВРАЗА" показатели снижения выбросов составили более 25%... Меньше чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске», —  цитирует РИА Новости Абрамченко.

Она отметила, что в Норильске за год не зафиксировано никакой положительной динамики. Крупные загрязнители в этих городах, в том числе «Норильский никель», «Русал», заявили плановые даты завершения экологической модернизации до 2024 года.

Абрамченко пояснила, что за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей. Вице-премьер полагает, что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы, чем модернизировать производство.

«Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний. Как это, например, сделано по вашему поручению в так называемом усольском законопроекте, который принят в первом чтении Государственной думой. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде», —  сказала Абрамченко.

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