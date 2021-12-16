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Джеймс Кэмерон показал свежие кадры со съемок «Аватара 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер Джеймс Кэмерон поделился подробностями производства второго «Аватара», а также опубликовал в Instagram кадры со съемок сцен в вводе.

Сюжет второй и третьей частей «Аватара» будут преимущественно развиваться в водных локациях, рассказал Кэмерон изданию Entertainment Weekly. По словам режиссера, продюсеры «Аватара» предлагали снимать героев на суше, подвешивая их на провода, чтобы имитировать водное пространство, но он отказался от этой идеи.

Для съемок под водой многим актерам пришлось получать сертификаты по подводному плаванию, но когда началась работа, то и этого оказалось мало. В итоге актерам пришлось тренироваться с профессиональными дайверами до тех пор, пока каждый не смог свободно нырять, задерживая дыхание на несколько минут.

Кэмерон также подтвердил, что производству съемок сиквела способствовала популярность первой части. «Если бы "Аватар" не заработал столько чертовых денег, мы бы никогда этого не сделали, потому что это какое-то безумие», — цитирует EW Кэмерона.

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