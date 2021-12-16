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Renault после лобового ДТП загорелся на глубоком обходе Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Renault врезался в Toyota, а затем загорелся, в результате аварии часть глубокого обхода Красноярска была перекрыта, сообщает ГУ МВД по региону.

На 2 километре автодороги «Глубокий обход Красноярска» по предварительным данным, автомобиль Renault Logan, двигаясь со стороны автодороги Р255 в сторону Березовского района, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Toyota Aqua с последующим возгоранием автомобиля Renault.

В результате ДТП погиб водитель Renault и госпитализированы двое его пассажиров. Также пострадала водитель Toyota — 38-летняя женщина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога перекрыта со стороны Березовки в сторону Емельяново, движение осуществляется по одной полосе, сотрудники полиции регулируют в ручном режиме.

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Красноярск #ДТП
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