Renault после лобового ДТП загорелся на глубоком обходе Красноярска

Автомобиль Renault врезался в Toyota, а затем загорелся, в результате аварии часть глубокого обхода Красноярска была перекрыта, сообщает ГУ МВД по региону.

На 2 километре автодороги «Глубокий обход Красноярска» по предварительным данным, автомобиль Renault Logan, двигаясь со стороны автодороги Р255 в сторону Березовского района, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Toyota Aqua с последующим возгоранием автомобиля Renault.

В результате ДТП погиб водитель Renault и госпитализированы двое его пассажиров. Также пострадала водитель Toyota — 38-летняя женщина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога перекрыта со стороны Березовки в сторону Емельяново, движение осуществляется по одной полосе, сотрудники полиции регулируют в ручном режиме.