Беспозвоночные помогут ученым оценить экосистему Байкала

Беспозвоночные Байкала помогут ученым оценить, как изменение климата влияет на экосистему озера, сообщила в четверг пресс-служба Иркутского госуниверситета.

Ученые ИГУ исследуют особенности адаптации беспозвоночных при сезонном похолодании. Это поможет понять, как влияет изменение климата на экосистему Байкала, и разработать новые эффективные методы биомониторинга озера.

Исследование ученые проводят на амфиподах — отряде ракообразных, который насчитывает в озере Байкал более 350 видов. Это основной источник питания для рыб Байкала.

«Известно, что байкальские амфиподы сохраняют активность в зимний период, тогда как голарктический вид Gammarus lacustris впадает в оцепенение. Почему? Решая этот вопрос, я измеряла в образцах амфипод активность шести ключевых метаболических ферментов. В результате удалось показать, что байкальские эндемичные виды обладают метаболическими адаптациями к низкой температуре по сравнению с голарктическими амфиподами G. lacustris», — рассказала автор исследования Юлия Широкова.

В будущем иркутские ученые смогут прогнозировать влияние изменения температуры на чувствительные организмы, населяющие экосистемы древних озер.