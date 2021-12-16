Путин оказался главным авторитетом для россиян

Президент России Владимир Путин — главный авторитет для граждан страны, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса.

Наибольшим авторитетом у россиян пользуются Путин (16%), министр обороны Сергей Шойгу (5%), глава МИД Сергей Лавров (4%) и премьер-министр Михаил Мишустин (3%). По 2% набрали режиссер Никита Михалков, глава ЛДПР Владимир Жириновский, генсек Иосиф Сталин и блогер Алексей Навальный.

При этом 20% опрошенных сообщили, что у них нет авторитетов, а 27% затруднились ответить. Однако подавляющее большинство респондентов (85%) считают, что людям нужны авторитеты, 11% с этим не согласны.

Жители России чаще всего прислушиваются к мнению родителей (35%), друзей (29% ) и других родственников (20%). Мнение родных братьев и сестер, а также детей и внуков учитывают по 17% опрошенных. Каждый пятый (20%) не имеет в своем окружении людей, к мнению которых прислушивается.

Две трети россиян (69%) убеждены, что среди близких, друзей и коллег есть те, кто считает их авторитетом и прислушивается к их мнению. 14% полагают, что таких людей в их окружении нет.