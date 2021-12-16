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Контролеров QR-кодов признали самой скандальной профессией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы назвали профессии, с представителями которых у них чаще всего происходили конфликты. Это оказались контролеры QR-кодов, курьеры и сотрудники колл-центров.

Опрос о конфликтах в разных сферах в уходящем году провели специалисты сервиса «Зарплата.ру». По мнению участников опроса, чаще всего им приходилось конфликтовать с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах — 10%, работниками кол-центров — 10%, курьерами — 9%.

Также в топ скандальных профессий попали врачи, охранники, сотрудники регистратур в медучреждениях и таксисты.

Тема: Коронакризис
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Алекс555

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Alaxel

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PRoSpekt

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Иркут 69

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