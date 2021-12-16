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Ростехнадзор выяснил причины аварии на АГЗС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Сибирское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин произошедшей в июне аварии на АГЗС в Новосибирске.

В июне на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 35 человек. В ходе расследования комиссия установила основные причины аварии.

ЧП случилось из-за разгерметизации рукава высокого давления паровой фазы. Кроме того, рукава для сливо-наливных работ не проверяли на прочность и не защищали от статического электричества.

Также владелец АГЗС самовольно установил дополнительные резервуары и другое оборудование. Компрессор на станции работал без автоматики безопасности. Операции проводились без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

Ростехнадзор постановил провести комплексное обследование всех АГЗС с привлечением экспертной организации, провести анализ проектной документации на предмет ее соответствия требованиям и достаточности принятых в ней решений для обеспечения безопасности.

В отношении собственника АГЗС, генерального директора и инженера ООО «СибГаз» расследуются уголовные дела.

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