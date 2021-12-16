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Завершились госиспытания дронов‑камикадзе «Куб»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © ZALA AERO

Государственные испытания барражирующих боеприпасов «Куб» успешно завершены в России, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб" завершены с положительным результатом. Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение», — сказал РИА Новости источник.

Пол его словам, «начало серийных поставок БПЛА "Куб" в войска спланировано с 2022 года».

Барражирующие боеприпасы — класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета «воздух — поверхность», полностью уничтожаясь сам.

«Куб» разработан компанией ZALA AERO, входящей в «Калашников». Аппарат имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с его камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен, прост в управлении. Согласно данным открытых источников, российские военные применяли барражирующие боеприпасы «Куб» в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.

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