Кафе с прокатом на секторе «Е» сгорело в Шерегеше

Кафе «Монтана» с прокатом и детской комнатой на секторе «Е» сгорело в ночь на четверг. Инфраструктура канатной дороги не пострадала.

Информация о вспыхнувшем пожаре поступила в 1.56 по местному времени. Примерно через два часа он был ликвидирован. К тушению привлекались 10 человек и три единицы техники, сообщило ГУ МЧС России по Кемеровской области.

«Возгорание произошло приблизительно в 2 часа ночи, когда ресторан закончил свою работу. По предварительной версии возгорание произошло в центральной части здания, в деталях разбираются специализированные службы», — отмечается в группе «Сектор Е» в «ВКонтакте».

«Монтана» — это кафе с баром, прокат и детская комната. Инфраструктура канатной дороги не пострадала. Но подъемник сектора «Е» в четверг не работает.