Первая серия «Ведьмака» попала в Сеть накануне премьеры

Фанаты «Ведьмака» смогли посмотреть второй сезон сериала раньше официальной премьеры на два дня, пиратские видео первой серии появились в сети в среду вечером.

В Сети распространяются различные релизы, различающиеся по качеству, но, скорее всего, все они получены из одного источника. Нет видимых водяных знаков, и в эпизоде есть все обычные бренды Netflix, сообщает TorrentFreak.

Netflix попытается локализовать утечку, прежде чем компании будет нанесен ущерб. Но полностью удалить утекшие копии будет невыполнимой задачей.

это не первая громкая утечка Netflix в этом году. Несколько фильмов, включая «Армия воров», «Паранормальные явления: Ближайший родич», «Власть пса» и «Виновный», вышли на пиратских сайтах до их премьеры.

Официальная премьера второго сезона «Ведьмака» состоится на Netflix 17 декабря. В продолжении истории Геральт из Ривии сопроводит Цири в самое безопасное место — ведьмачью школу Волка, крепость «Каэр Морхен». Также новый сезон познакомит зрителей с другими ведьмаками.