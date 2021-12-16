Синоптики пообещали погодные аномалии в Сибири

Север Сибири будет во власти холода, а южная часть наоборот будет во власти теплой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная с субботы очень холодная погода будет на севере Западной и Средней Сибири. Аномалии составят минус 12-15 градусов. К понедельнику это похолодание распространится на весь север европейской территории России, север Урала, на север и центр Красноярского края. Там аномалия будет минус 12-16 градуса», — сообщил ТАСС Вильфанд.

По его словам, южную часть России, наоборот, ожидает температура выше нормы на 7-10 градусов в этот период.

«Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тува, Бурятия — тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом», — сказал метеоролог.