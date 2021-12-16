Глава внешней разведки рассказал о врагах России

Российская внешняя разведка отказалась от советского наследия и больше не борется с одним главным врагом, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Понятие "главный противник" сформировалось в эпоху двуполярной системы мира. От этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада СССР, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России», — сказал Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, к таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран.
«В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России», — подчеркнул Нарышкин.
В зависимости от степени опасности угроз российская разведка формулирует приоритеты своей работы, определяя в том числе, кто сегодня является противником и каким образом осуществлять нейтрализацию его враждебных устремлений, пояснил глава СВР.
«В нынешнее сложное и противоречивое время существует много фронтов борьбы с "мировым злом" — терроризмом, наркоторговлей, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими. В этой борьбе мы взаимодействуем с нашими иностранными партнерами», — отметил Нарышкин.
Алекс555Едешь по СССР на поезде ,смотришь в окошко красота. Деревни ,строения люди . Сейчас едешь разрушенные...
AlaxelПринимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!
Иркут 69Ну как всегда, одна и та же песня... либералы, 90-е, реформы Чубайса. Осталось до кучи прелести сюда...