Глава внешней разведки рассказал о врагах России

Российская внешняя разведка отказалась от советского наследия и больше не борется с одним главным врагом, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Понятие "главный противник" сформировалось в эпоху двуполярной системы мира. От этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада СССР, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России», — сказал Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, к таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран.

«В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России», — подчеркнул Нарышкин.

В зависимости от степени опасности угроз российская разведка формулирует приоритеты своей работы, определяя в том числе, кто сегодня является противником и каким образом осуществлять нейтрализацию его враждебных устремлений, пояснил глава СВР.

«В нынешнее сложное и противоречивое время существует много фронтов борьбы с "мировым злом" — терроризмом, наркоторговлей, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими. В этой борьбе мы взаимодействуем с нашими иностранными партнерами», — отметил Нарышкин.