Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада

Западные страны участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы, заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева.

На заседании Совбеза ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу выразил сожаления «в связи с сообщениями о том, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в ЦАР».

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — приводит РИА Новости слова Евстигнеевой.

Она отметила, что основным фактором нестабильности в Центральноафриканской Республике являются действия незаконных вооруженных формирований, и ЦАР, как и другие страны, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в области безопасности.