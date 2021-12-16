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Subaru отлетел в дерево после ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель Subaru Forester столкнулся с машиной такси, а после этого врезался в дерево, водитель машины погиб, сообщает УИБДД по Новосибирску.

В четверг в 02.40 водитель на автомобиле Subaru Forester на улице Петухова, 12 врезался в автомобиль Volkswagen Polo, который ехал в попутном направлении.

В результате автомобиль Subaru врезался в световую опору и дерево, и получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Новосибирск #ДТП
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