Subaru отлетел в дерево после ДТП в Новосибирске

Водитель Subaru Forester столкнулся с машиной такси, а после этого врезался в дерево, водитель машины погиб, сообщает УИБДД по Новосибирску.

В четверг в 02.40 водитель на автомобиле Subaru Forester на улице Петухова, 12 врезался в автомобиль Volkswagen Polo, который ехал в попутном направлении.

В результате автомобиль Subaru врезался в световую опору и дерево, и получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа устанавливаются все обстоятельства происшествия.