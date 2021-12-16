Предновогодние выплаты пенсионерам предложили ввести в Госдуме

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", подразумевающий введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе».

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — приводят «Известия» содержание законопроекта.

При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, отмечается в документе

Депутаты обращают внимание, уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%, что негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров. «В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.