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Предновогодние выплаты пенсионерам предложили ввести в Госдуме

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", подразумевающий введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе».

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — приводят «Известия» содержание законопроекта.

При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, отмечается в документе

Депутаты обращают внимание, уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%, что негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров. «В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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