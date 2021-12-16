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Зеленский нашел повод для встречи с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2», чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я бы благодаря такому инструменту ["Северному потоку — 2"] мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, «Северный поток — 2» — справедливый инструмент, который находится в руках европейских лидеров. «Говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке — 2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с Россией», — сказал президент Украины.

Ранее Путин, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик.

При этом российский лидер добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

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