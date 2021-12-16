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Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФХР

Счет в матче с Канадой россияне открыли на пятой минуте, а матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Красной машины».

Первый период начался с активной атаки канадцев, но уже на пятой минуте россияне сумели выйти вперед —шайбу в ворота соперника отправил Егор Коршков. До конца периода было несколько опасных моментов от обеих команд, но после первой 20-минутки сборные ушли в раздевалки со счетом 1:0.

Второй период россияне начали с большинства, но реализовать численное преимущество не получилось. Следующими в большинстве оказались канадцы и поразили ворота Ивана Федотова. Счет сравнял Брэндон Гормли. Но россияне тут же реабилитировались, и шайбу в ворота Джастина Погги отправил Александр Елесин. За три секунды до окончания периода еще одну шайбу канадцам забросил Никита Нестеров.

Третий период начался с гола. Вратарь сборной Канады ошибся при игре за воротами, этим воспользовалась «Красная машина». С подачи Кирилла Марченко шайбу в пустые ворота отправил Вадим Шипачев. Через семь минут ответная шайба оказалась в воротах россиян, забросил Даниэль Одетт.

За две минуты да окончания игры канадцы сняли вратаря, россияне оказались в меньшинстве и пропустили шайбу. Но сравнять счет соперникам не удалось, игра завершилась победой сборной России со счетом 4:3.

Кубок Первого канала — российский этап Еврохоккейтура. Игры с Канадой не будут учитываться в общем зачете турнира. Турнир считается последней «репетицией» перед Олимпиадой в Пекине, на которую могут не попасть хоккеисты из НХЛ из-за пандемии. Если это случится, то составы команд, выступающие на КПК, станут основой Олимпиады-2022.

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