Вирусолог заподозрил искусственное происхождение штамма «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» мог быть создан искусственно, заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. По его мнению, такой штамм могли создать, чтобы остановить пандемию.

По оценке ученого, «омикрон» собрал все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, при этом получил вставку из трех аминокислот, появление которых естественным путем невозможно, передает «Радио России».

В результате получился ослабленный штамм, который распространяется с гораздо большей скоростью, чем предыдущие варианты инфекции. Кроме этого, он может «обходить» большинство вакцин.

Чумаков отметил, что данный штамм очень быстро распространяется и легко переносится, поэтому он может поспособствовать появлению глобального иммунитета против коронавирусной инфекции.

Новый штамм SARS-CoV-2 под кодовым обозначением B.1.1.529 впервые выявили в южной Африке в конце ноября. Он содержит множество мутаций. Всемирная организация здравоохранения полагает, что штамм вытеснит все остальные в большинстве стран уже в январе 2022 года.