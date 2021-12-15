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Путин назвал рост цен «серьезным вызовом»

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин признал рост цен серьезной угрозой для реализации национальных проектов. В частности, подорожание стройматериалов может привести к срыву сроков строительства объектов.

«В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с подрядчиками», — отметил глава государства.

Он призвал правительство постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставание, чтобы принимать дополнительные решения с учетом возникающих проблем и трудностей.

Путин уточнил, что не будет приводить справочные данные относительно роста цен на арматурную сталь, листовую сталь и битум. «Вы это хорошо знаете. Такие риски необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести к нулю», — подчеркнул он.

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