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Полмиллиона туристов приедут на алтайский Манжерок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Всесезонный курорт «Манжерок» по итогам 2021 года посетят полмиллиона туристов, что на 60% больше уровня прошлого года. Общий годовой турпоток в регион при этом составляет чуть более 2 миллионов гостей.

«Туристическая отрасль сейчас на пике. Приток туристов в последний год показал сумасшедший рост. Наш курорт, который функционирует пока только на первом этапе, посещает 450 тыс. человек, основной поток у нас – в летний период. В среднем в 2021 году нас посетили 425 тыс. гостей, декабрь выровняет ситуацию и у нас станет около полумиллиона гостей. Средняя загрузка у нас – 72%, в пиковый период мы регистрируем 5 тыс. гостей в день», – рассказал председатель совета директоров курорта Иван Морозов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Он отметил, что уже через два года турпоток в «Манжерок» должен превысить отметку в 1,2 млн человек. Пока на территории курорта функционирует лишь одна канатная дорога. Однако уже в этом сезоне будут запущены еще две кресельных, в следующем году – еще две. К концу реализации проекта планируется обустроить здесь 52 км горнолыжных трасс.

В 2020 году курорт «Манжерок» посетили 282 тыс. гостей, что составило 15% от общего турпотока региона.

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Республика Алтай #Туризм
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