НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела

Источник:
Sibnet.ru
496 0
Фото: © СУ СК Алтайского края

Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение учительнице, которая была за рулем попавшего в аварию с поездом авто, из-за чего погибли три ее ученика, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла днем 29 ноября в Тальменском районе края 43-летняя школьная учительница после уроков на личном автомобиле повезла четверых учеников домой в село Наумово из села Луговое, чтобы они не ждали автобус на холоде.

На переезде она не остановилась на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со снегоуборочным поездом. В результате ДТП погибли находящиеся в салоне автомобиля трое ее учеников – восьмилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет. Один ребенок выжил, но получил множественные травмы и вместе с водителем был госпитализирован.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Учительнице предъявили обвинение.

Также следователи организовали проверку ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно.

Еще по теме
Патологоанатома оштрафовали на 4 млн рублей за помощь ритуальщикам
Укравшая 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок
Киллеру Славе Палачу вынесли приговор за убийство 24-летней давности
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полмиллиона туристов приедут на алтайский Манжерок
Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела
Дорогой картофель повысил стоимость оливье в Енисейской Сибири
Проезд в Новосибирске подорожал
Самое популярное
Игра PUBG станет бесплатной
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Польша выдвинула ультиматум России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал рост цен «серьезным вызовом»
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
Совфед одобрил заморозку накопительной пенсии до 2024 года
Вирусолог заподозрил искусственное происхождение штамма «омикрон»
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

Алекс555

Едешь по СССР на поезде ,смотришь в окошко красота. Деревни ,строения люди . Сейчас едешь разрушенные...

Alaxel

Принимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...
Sibnet.Ru