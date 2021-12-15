Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела

Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение учительнице, которая была за рулем попавшего в аварию с поездом авто, из-за чего погибли три ее ученика, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла днем 29 ноября в Тальменском районе края 43-летняя школьная учительница после уроков на личном автомобиле повезла четверых учеников домой в село Наумово из села Луговое, чтобы они не ждали автобус на холоде.

На переезде она не остановилась на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со снегоуборочным поездом. В результате ДТП погибли находящиеся в салоне автомобиля трое ее учеников – восьмилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет. Один ребенок выжил, но получил множественные травмы и вместе с водителем был госпитализирован.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Учительнице предъявили обвинение.

Также следователи организовали проверку ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно.