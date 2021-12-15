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Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-переговоров обсудили создание независимой финансовой структуры, на которую не могли бы влиять третьи страны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая», — пояснил Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов на фондовые рынки друг друга.

Российский президент отметил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина можно считать «настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке». По его словам, они базируются на принципах уважения интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела.

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Политика #Мир #Деньги
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