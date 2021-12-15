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Подсчитано время для добычи оставшихся биткоинов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порядка 90% биткоинов уже находится в обороте, для майнинга оставшихся 10% потребуется более ста лет, подсчитали эксперты.

Сейчас в открытом обращении находится 18,9 миллиона монет, их добыли примерно за 12 лет, пишет Blockchain.com. При этом выход в оборот всех возможных биткоинов стоит ожидать не раньше 2140 года.

Приблизительно каждые четыре года происходит уменьшение награды за каждый добытый блок наполовину. Такая технология значительно сокращает процесс майнинга. Сейчас за каждый добавленный блок в блокчейн майнеры получают по 6,25 биткоина.

При этом порядка 20% из уже добытых биткоинов считаются утерянными — к ним нет доступа. Скорее всего, их уже невозможно получить. Таким образом, полное количество монет в обороте может составить порядка 17-18 миллионов.

В настоящее время биткоин дешевеет — его курс упал ниже 48 тысяч долларов за монету. При этом эксперты полагают, что главная криптовалюта на рынке в перспективе снова вернется к росту, так как крупные игроки ценят биткоин в качестве средства хеджирования от инфляции.

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