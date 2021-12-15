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Совфед одобрил заморозку накопительной пенсии до 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.

Указывается, что продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности. При заморозке пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей. Ранее предполагалось, что мораторий закончится в 2023 году.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

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Экономика #Деньги
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