Совфед одобрил заморозку накопительной пенсии до 2024 года

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.

Указывается, что продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности. При заморозке пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей. Ранее предполагалось, что мораторий закончится в 2023 году.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.