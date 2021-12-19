Как погодные качели раскачивают здоровье

Потепление до ноля, а затем 20-градусный мороз — такие погодные качели не лучшим образом сказываются на самочувствии. Но списывать головную боль на погоду и отказываться от визита к врачу — ошибочно. Под метеочувствительностью могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем.

По данным ученых, снижение температуры на 1 градус Цельсия увеличивает ежедневное число смертей от острого инфаркта миокарда на 1,72%, мозгового инсульта — на 1,25%, респираторных заболеваний — на 3,3%.

На кого влияют перепады погоды?

«Наиболее сильно перепады погоды влияют на людей с хроническими патологиями: болезнями сердца и сосудов, эндокринными нарушениями, заболеваниями костей и суставов, психическими расстройствами, психотравмирующими ситуациями, заболеваниями дыхательных путей, пережитыми травмами и хирургическими операциями», — сказала Sibnet.ru кардиолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Таисия Граничная.

Также изменения температуры влияют на детей и подростков, пожилых людей, женщин в дни менструации или период климакса, беременных, людей с вредными привычками.

При этом не все знают о том, что у них есть болезни или риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Так, артериальная гипертония, как показало крупное российское исследование «ЭССЕ», выявляется практически у каждого второго жителя страны в возрасте от 16 до 65 лет, но лишь немногие догадываются о ее наличии.

Перепады температуры воздуха также традиционно тяжело переносят люди с хроническими заболеваниями легких.

«Органы дыхания не могут быть защищены надежным искусственным барьером и открыты контакту с холодным воздухом. Похолодание повышает риск заболеваний легких и дыхательных путей. Вдыхание холодного воздуха уменьшает подвижность ресничек в дыхательных путях, нарушая выведение слизи и вредных веществ», — объяснил Sibnet.ru доктор медицинских наук, завкафедрой кардиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Алексей Шевченко.

Похожий эффект вызывает курение. В результате заядлые курильщики хуже переносят холодные температуры и острее реагируют на перепады погоды.

«Пациенты с другими хроническими заболеваниями также входят в группу риска. Например, в одном из исследований с участием 120 мужчин с хроническим простатитом и аденомой простаты была выявлена достоверная зависимость между снижением температуры воздуха и перепадами атмосферного давления в осенне-зимний период и ускоренным прогрессированием этих заболеваний и их осложнений», — отметил Шевченко.

Какие симптомы должны насторожить?

Возможные симптомы метеозависимости, по словам Граничной, это скачущее давление, учащенный пульс, одышка, повышение температуры, проблемы со сном, головокружение, головные боли, суставная боль, судороги, слабость, усталость, апатия, сонливость, озноб, плохое настроение, рассеянность, проблемы с памятью.

«Наибольшую тревогу должны вызывать безусловно боли, нарушения сознания и равновесия, потливость и повышение температуры тела, а также одышка и снижение переносимости физических нагрузок», — отметил завкафедрой кардиологии ФДПО РНИМУ.

Признак любого неблагополучия в организме — частота пульса в покое. Средняя частота пульса здорового человека в покое не должна превышать 70–80 ударов в минуту. Повышение частоты сердечных сокращений может быть проявлением начинающегося инфекционного заболевания, интоксикации, воспалительного процесса, недостаточности кровообращения, а также ряда других заболеваний внутренних органов.

«Типичными симптомами "зимней депрессии" являются плохое настроение вне зависимости от внешних обстоятельств и подавленное состояние продолжительностью две недели и более, которые могут сопровождаться утратой интереса к прежним занятиям, приносящим радость, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности и жизненной энергии», — добавил Шевченко.

Чем грозят перепады погоды?

В последние десятилетия проведено множество исследований, которые показали — перепады температуры могут иметь достаточно серьезные краткосрочные физиологические эффекты, приводя к резкому повышению артериального давления или нарушениям ритма сердца, а это причины мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда и смерти.

При этом существует еще и длительный, накопительный эффект, когда воздействие неблагоприятных факторов в течение продолжительного времени приводит к нежелательным событиям.

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Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, резкое похолодание повышает риск острых респираторных заболеваний, обострения хронических болезней и депрессии.

Таким образом, быстрые перепады температуры воздуха могут оказывать неблагоприятное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

Например, исследования вируса гриппа показали, что более мелкие частицы перемещаются дальше при более низкой влажности. Сухой зимний воздух «высушивает» дыхательные пути людей, делая их более уязвимыми для инфекций.

«В зимние месяцы люди чаще кашляют. Дефицит витамина D, сопровождающийся снижением защитных сил организма, усугубляет ситуацию. Как следствие — высокий риск получить "двойной удар" — заразиться не только коронавирусом, но и гриппом», — отметил медик.

Что делать при симптомах метеочувствительности?

«Помощь при головной боли, вызванной перепадом атмосферного давления, такая же, как и при других видах головной боли – болеутоляющие препараты (аспирин, ибупрофен), в домашних условиях можно принять теплую ванну или душ, избегать раздражителей, которые могут усугубить головную боль (кофеин, алкоголь, сахар, трансжиры и насыщенные жиры, яркий свет, шум, сильные запахи)», — посоветовала Граничная.

Если головная боль не проходит или становится сильнее, нужно обратиться к врачу. Это особенно важно, если боль очень сильная или из-за нее невозможно нормально заниматься повседневными делами.

Она еще раз отметила, что иногда метеозависимость — признак серьезных заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, дефицита микроэлементов, в том числе анемии. Поэтому в любом случае такие состояния требуют диагностики и лечения.

Как пережить погодные качели?

Главная профилактика – здоровый образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание, умеренная физическая активность.

«Рекомендуется увеличить в меню долю продуктов, богатых калием, магнием, кальцием — это картофель, бананы, баклажаны, капуста, абрикосы, сухофрукты, шпинат, орехи. Рацион свежих продуктов, употребляемых в сыром виде, должен составлять не менее 60%», — сказала терапевт центра семейной медицины «Здравица».

Хорошо поддерживают тонус сосудов контрастные ванночки для рук и ног, ванны с морской солью. Пешие прогулки, скандинавская ходьба улучшат кровообращение, укрепят мышцы и нервную систему.

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Возможен прием натуральных адаптогенов –препаратов природного или искусственного происхождения, способных повышать сопротивляемость организма. Из натуральных средств это женьшень, лимонник, элеутерококк, родиола. Людям пожилого возраста рекомендуется принимать средства на основе экстракта гинкго билоба, глицин.

«Следите за своим эмоциональным состоянием. Нарушения психического здоровье имеют тяжелые последствия — от потери времени, бесцельно прожитого в унынии, до развития хронических заболеваний и попыток расстаться с жизнью», — добавил Шевченко.

Справиться с депрессией в одиночку бывает нелегко, и здесь неоценима помощь клинического психолога. А общие рекомендации борьбы с унылым настроением включают занятия спортом и прогулки в лучах солнца.

«Специалисты советуют носить светлую и яркую одежду, окружать себя запахами, которые вселяют оптимизм и улучшают настроение; клинические исследования показали высокую эффективность цветовой терапии, а также терапии сказками, искусством и даже песком», — сказал собеседник.