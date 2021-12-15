Определен самый ценный хоккеист сборной России в 2021 году

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков стал лауреатом премии «Герои хоккея» в номинации «Самый ценный игрок», сообщила Федерация хоккея России.

«Самого ценного игрока» выбирали болельщики, голосуя в соцсетях ФХР. Воронков на чемпионате мира в Латвии провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи при показателе полезности «+9».

В номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» победу одержал Антон Бурдасов, который стал самым результативным игроком национальной сборной в минувшем сезоне. На ЧМ он забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх.

Премия в номинации «Лучший защитник» досталась Дмитрию Орлову, который стал лучшим игроком обороны по показателю «плюс-минус». Лауреатом в номинации «Лучший вратарь», которая также вручается по статистическим показателям, стал Александр Самонов.

Премия «Герои хоккея» вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон.