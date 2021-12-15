НАВЕРХ

Определен самый ценный хоккеист сборной России в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Федерация хоккея России

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков стал лауреатом премии «Герои хоккея» в номинации «Самый ценный игрок», сообщила Федерация хоккея России.

«Самого ценного игрока» выбирали болельщики, голосуя в соцсетях ФХР. Воронков на чемпионате мира в Латвии провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи при показателе полезности «+9».

В номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» победу одержал Антон Бурдасов, который стал самым результативным игроком национальной сборной в минувшем сезоне. На ЧМ он забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх.

Премия в номинации «Лучший защитник» досталась Дмитрию Орлову, который стал лучшим игроком обороны по показателю «плюс-минус». Лауреатом в номинации «Лучший вратарь», которая также вручается по статистическим показателям, стал Александр Самонов.

Премия «Герои хоккея» вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон.

Еще по теме
Россия начнет Кубок Первого канала по хоккею матчем с Канадой
«Сибирь» откроет длинную домашнюю серию с сильным соперником
Вратарь «Сибири» Сятери сыграет против России на Кубке Первого канала
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» на встрече в Дубае
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру
11.12.2021 21:08
info.sibnet.ru
Журова увидела в трансгендерах проблему для большого спорта
10.12.2021 17:25
info.sibnet.ru
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
07.12.2021 08:30
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Совфед одобрил заморозку накопительной пенсии до 2024 года
Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира
Госдума одобрила обязательную эвакуацию при ЧС
Подсчитано время для добычи оставшихся биткоинов
О самом главном
Как не разориться при покупке новогодних подарков
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
На языке кошек: как понять питомца
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения
19
Украина предложила переименовать Россию
Sibnet.Ru