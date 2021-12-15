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Госдума одобрила обязательную эвакуацию при ЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания.

«Предусматривается введение обязанности для граждан России эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.

При этом разработчики документа уточняют, что законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

Alaxel

Принимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!
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