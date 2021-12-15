Госдума одобрила обязательную эвакуацию при ЧС

Госдума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания.

«Предусматривается введение обязанности для граждан России эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.

При этом разработчики документа уточняют, что законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.