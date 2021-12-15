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Вышел трейлер седьмого сезона «Сватов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Первый официальный трейлер нового сезона «Сватов» появился в Сети, создатели проекта пообещали, что зрителей скоро ждет премьера сериала.

Сериал «Сваты» рассказывает о взаимоотношениях очень разных сватов — прямодушных сельских жителей Будько и солидных интеллигентов из большого города Ковалевых.

Когда-то их сблизила любовь к маленькой внучке Жене. Но теперь Женя — взрослая красавица-невеста, а находить общий язык придется с ее иностранным женихом.

В седьмом сезоне большую семью снова ждут крутые перемены, невероятные приключения, уморительные недоразумения и даже своеобразное путешествие в прошлое — в молодые годы героев и в XIX век.

Седьмой сезон зрители ждали почти восемь лет — шестой сезон вышел на ТВ в 2013 году. Предыдущий сезон должен был стать последним, но по многочисленным просьбам зрителей проект решили продолжить.

В 2015 году съемки были отложены из-за политической ситуации на Украине, поскольку основная часть актеров из этой страны. Затем возникали другие сложности производства проекта. Только в начале этого года съемки сумели завершить. Дата премьеры «Сватов 7» пока не сообщается. Ожидается, что комедия выйдет до конца года.

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