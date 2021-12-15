Финалисты 22-й «Битвы экстрасенсов» пройдут последние испытания

Победителя 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» официально объявят 25 декабря, а 18 декабря в эфир выйдет выпуск с финальными испытаниями для участников.

В финал 22-й «Битвы экстрасенсов» вошли Максим Левин, Линда Хевард-Миллс, Влад Череватый и Ольга Якубович. В субботу, 18 декабря, в эфире ТНТ покажут их финальные испытания. В этот же день завершится зрительское голосования и станет известен победитель проекта.

Официально имя победитель «Битвы экстрасенсов» будет объявлено 25 декабря. В финале выпуска подробно расскажут истории героев шоу и объявят итоги голосования.