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Финалисты 22-й «Битвы экстрасенсов» пройдут последние испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bitva_extrasensov_tnt, instagram.com/bitva_extrasensov_tnt

Победителя 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» официально объявят 25 декабря, а 18 декабря в эфир выйдет выпуск с финальными испытаниями для участников.

В финал 22-й «Битвы экстрасенсов» вошли Максим Левин, Линда Хевард-Миллс, Влад Череватый и Ольга Якубович. В субботу, 18 декабря, в эфире ТНТ покажут их финальные испытания. В этот же день завершится зрительское голосования и станет известен победитель проекта.

Официально имя победитель «Битвы экстрасенсов» будет объявлено 25 декабря. В финале выпуска подробно расскажут истории героев шоу и объявят итоги голосования.

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