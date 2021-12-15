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LG представила автономный телевизор с аккумулятором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lgnewsroom.com

Компания LG Electronics на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе представила концептуальные телевизоры LG Objet TV и LG StanbyME.

Так, LG StanbyME может работать без подключения к электросети. Встроенный аккумулятор обеспечивает три часа воспроизведения для 27-дюймового экрана. Кроме этого, с помощью технологии Mobile Screen Mirroring можно передавать на телевизор изображение со смартфонов.

Модель LG Objet TV стилизована под холст и выделяется тканевой «крышкой» с дистанционным управлением. С помощью пульта можно открывать 65-дюймовую OLED Evo-панель либо целиком, либо частично — в зависимости от того, какой размер экрана необходим в конкретной ситуации.

LG Objet TV оснащается 4,2-канальной звуковой системой мощностью 80 Вт, а конструкция телевизора позволяет ставить его вплотную к стене или ставить на пол под углом до пяти градусов. Однако пока неясно, пойдут ли новинки в серийное производство.

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