Проезд в Новосибирске подорожал

Цены на проезд в Новосибирске выросли со среды, 15 декабря, на 1 рубль. Департамент по тарифам признал повышение стоимости проезда обоснованным.

С 15 декабря метро в Новосибирске подорожало с 26 до 27 рублей, автобусы — с 25 до 26, трамваи и троллейбусы — с 24 до 25 рублей. Новые тарифы будут действовать в течение года.

Ранее перевозчики просили повысить цены еще сильнее из-за существенного подорожания бензина, но департамент по тарифам решил поднять стоимость проезда только на рубль.