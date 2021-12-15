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Проезд в Новосибирске подорожал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цены на проезд в Новосибирске выросли со среды, 15 декабря, на 1 рубль. Департамент по тарифам признал повышение стоимости проезда обоснованным.

С 15 декабря метро в Новосибирске подорожало с 26 до 27 рублей, автобусы — с 25 до 26, трамваи и троллейбусы — с 24 до 25 рублей. Новые тарифы будут действовать в течение года.

Ранее перевозчики просили повысить цены еще сильнее из-за существенного подорожания бензина, но департамент по тарифам решил поднять стоимость проезда только на рубль.

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Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

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Alaxel

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ivanbak

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