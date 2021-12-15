Проезд в Новосибирске подорожал

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Цены на проезд в Новосибирске выросли со среды, 15 декабря, на 1 рубль. Департамент по тарифам признал повышение стоимости проезда обоснованным.
С 15 декабря метро в Новосибирске подорожало с 26 до 27 рублей, автобусы — с 25 до 26, трамваи и троллейбусы — с 24 до 25 рублей. Новые тарифы будут действовать в течение года.
Ранее перевозчики просили повысить цены еще сильнее из-за существенного подорожания бензина, но департамент по тарифам решил поднять стоимость проезда только на рубль.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
jeryakobКусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут
AlaxelПринимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!