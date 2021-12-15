ГИБДД напомнила о «правиле трех секунд»

Одна из главных причин ДТП в России — несоблюдение дистанции, сообщила ГИБДД по Республике Хакасия. Ведомство объяснило, как нужно рассчитывать расстояние.

«Как это ни странно, но дистанция измеряется ни в метрах, а в секундах. На скорости 60 километров в час безопасность обеспечивают три секунды», — отметила ГИБДД.

Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, сначала нужно выбрать ориентир на обочине (к примеру, дорожный знак, фонарный столб или дерево). В тот момент, когда впереди идущая машина поравняется с ориентиром, следует начать отсчет трех четырехзначных чисел: например, «1214», «1215», «1216».

«В момент, когда начнете произносить "1216", ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция. Если дистанция получилась больше, это хорошо, а вот если меньше, то необходимо ее увеличить», — объяснили в Госавтоинспекции.