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«Матрица: Воскрешение» выходит в широкий прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Четвертый фильм «Матрицы» режиссера Ланы Вачовски выходит в широкий прокат в четверг, 16 декабря.

В четвертой части Нео снова окажется в двух реальностях, герою придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно, чем когда-либо.

Еще в первом трейлере зрители убедились, что многие сцены отдают дань уважения или даже покадрово копируют некоторые культовые моменты полюбившихся фильмов о Нео и Зионе.

Второй трейлер подтвердил, что отсылок на оригинал в новой части действительно немало, но зрителей ожидает совсем другая и куда более запутанная история, чем может показаться на первый взгляд.

В фильме «Матрица: Воскрешение» Киану Ривз и Керри-Эн Мосс вернулись к главным ролям. Также в картине снялись Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон, Джонатан Гроф, Даниэл Бернхардт.

Первые отзывы на четвертую «Матрицу» появились после тестового скрининга картины. Зрители сообщили в соцсетях, что фильм получился «странный, захватывающий, удивительно забавный и до крайности амбициозный».

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