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Число отравившихся в Туве детей превысило 100

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Более 100 детей отравились в кадетском корпусе в Туве, они находятся в больнице, сообщил в среду Минздрав региона.

Более 70 детей из «Тувинского кадетского корпуса» попали в больницу с отравлением, в интернате ввели карантин, сообщили власти региона накануне. Теперь число пострадавших увеличилось до 103.

«В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания», — говорится в сообщении.

Медики контролируют состояние детей, остающихся в школе-интернате. За ними ведется наблюдение, при признаках недомогания школьников направляют на госпитализацию. Конкретную причину отравления установят в ходе эпидемиологического расследования.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

Alaxel

Принимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...

ivanbak

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