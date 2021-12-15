Число отравившихся в Туве детей превысило 100

Фото: © пресс-служба правительства НСО
Более 100 детей отравились в кадетском корпусе в Туве, они находятся в больнице, сообщил в среду Минздрав региона.
Более 70 детей из «Тувинского кадетского корпуса» попали в больницу с отравлением, в интернате ввели карантин, сообщили власти региона накануне. Теперь число пострадавших увеличилось до 103.
«В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания», — говорится в сообщении.
Медики контролируют состояние детей, остающихся в школе-интернате. За ними ведется наблюдение, при признаках недомогания школьников направляют на госпитализацию. Конкретную причину отравления установят в ходе эпидемиологического расследования.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
jeryakobКусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут
AlaxelПринимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!