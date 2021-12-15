Санитарный «щит» возведут на границах России

Пункты пропуска на российской границе с января 2022 года начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных в рамках федерального проекта «Санитарный щит», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
До 2024 года система должна заработать на 240 пунктах пропуска, она позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать властям необходимые меры.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о необходимости создать «щит», который защищал бы Россию от угрозы новых инфекций. По его словам, результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну.
К 2024 году в пограничных пунктах пропуска заработает экспресс-диагностика инфекций — при необходимости тесты будут делать всем въезжающим в страну, а результаты будут доступны в течение 24 часов.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
jeryakobКусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут
AlaxelПринимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!