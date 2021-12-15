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Санитарный «щит» возведут на границах России

Источник:
РБК
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Фото: © NIAID

Пункты пропуска на российской границе с января 2022 года начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных в рамках федерального проекта «Санитарный щит», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

До 2024 года система должна заработать на 240 пунктах пропуска, она позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать властям необходимые меры.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о необходимости создать «щит», который защищал бы Россию от угрозы новых инфекций. По его словам, результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну.

К 2024 году в пограничных пунктах пропуска заработает экспресс-диагностика инфекций — при необходимости тесты будут делать всем въезжающим в страну, а результаты будут доступны в течение 24 часов.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Туризм #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

Alaxel

Принимайте в своих странах, если можете. Навязывать другим нельзя. Вот в Европе кризис недопроизводства...

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!
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