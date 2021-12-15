Группа «Винтаж» выпустила клип на песню «Москва» в стиле панк

Анна Плетнева из группы «Винтаж» выпустила кавер и клип на песню «Москва» рок-группы «Слот». Видео опубликовано на YouTube.

Группа «Слот» готовит трибьют-альбом к 20-летию коллектива. Записать одну из песен выпало Анне Плетневой из «Винтажа».

«Так как была знакома с творчеством группы, сразу поняла, что это будет песня "Москва", и хоть я и родилась в этом прекрасном и в то же время жёстком городе — это моя "Immigrant Song!"» — написала Плетнева в Instagram.

Анна Плетнева призналась, что в душе она панк, хоть поклонники ее знают, как поп-исполнительницу. В клипе на «Москву» певица предстала в привычном для зрителя визуальном облике — она оделась в сексуальное черное боди, образ завершил парик «Микки Мауса» и клоунский нос.