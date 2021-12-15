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Власти задумали ввести электронные водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договора купли-продажи автотранспорта, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«У нас с коллегами в планах выпуск цифровой копии водительского удостоверения, переход на заключение электронных договоров купли-продажи автотранспортных средств», — цитирует РИА Новости Шадаева.

Внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме. Это позволит также решить вопрос оформления протоколов при совершении нарушений прямо на месте, снизить трудоемкость и ускорить процесс оформления подобных нарушений сразу в цифровом виде.

«Мы совместно с МВД прорабатываем источники и объем необходимого финансирования для оснащения всех инспекторов ГИБДД такими планшетами, уверен, что необходимое решение будет в ближайшее время найдено», — добавил министр.

Минцифры и МВД признали успешным проведенный эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Сейчас приложение «Госуслуги Авто» функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа.

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